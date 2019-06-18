2019-06-18T08:54:36+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Нижегородская молодежь в очередной раз показала свои лидерские качества и творческий потенциал»

Нижегородская область заняла первое место в ПФО во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал победу нашего региона во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Как сообщает пресс-служба облправительства, в мероприятии участвовали более 8,5 тысяч инициатив.

- 14,5 миллионов рублей получат нижегородские победители Всероссийского конкурса молодежных проектов. 19 идей из 820 победителей родом из Нижегородской области. Это лучший результат в ПФО, где между регионами традиционно сильная конкуренция. Нижегородская молодежь в очередной раз показала свои лидерские качества и творческий потенциал, - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин также добавил, что гранты помогут воплотить в жизнь немало идей и проектов.

Напомним, прием заявок на конкурс проходил с 28 апреля по 29 мая в АИС «Молодежь России». В 2019 году участие принимали более восьми с половиной тысяч человек из 85 регионов страны. По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса поддержано 820 молодежных инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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