Всероссийские соревнования по регби пройдут в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-17T17:22:05+03:00

Изменить размер текста: A A

18 июня 2019 года в Нижнем Новгороде начнутся Всероссийские соревнования по регби-15 среди команд мальчиков до 16 лет (2004 года рождения). Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие пройдет при поддержке Федерации регби России (ФРР) и министерства спорта Нижегородской области.

Так, групповой этап соревнований будет проходить до 22 июня. Затем состоится плей-офф. Он завершится 25 июня.

Место проведения турнира: ФОК «Мещерский», улица Карла Маркса, 21.

Участники соревнований: Сборная Пензенской области РК «Енисей-СТМ», из Красноярска; РК «Красный Яр», тоже из Красноярска; «СШОР № 103 «Южное Тушино» из Москвы; Сборная Санкт-Петербурга; «СШОР по ИВС», Московская область; «СШОР № 111», город Зеленоград; «Слава», Москва; Сборная Ростовской области; «Красный город», город Йошкар-Ола.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU