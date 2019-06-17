2019-06-17T17:05:12+03:00
Общество

16-летняя Даша Кузнецова пропала в Ваде больше недели назад

Девушку ищут с 6 июня
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСГ "Рысь"Фото: ПСГ "Рысь"Фото: СОЦСЕТИ
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6 июня 2019 года в Вадском районе пропала 16-летняя Даша Кузнецова. Как сообщает поисково-спасательная группа «Рысь», девушка вышла из дома на Юбилейной улице и с тех о ее местонахождении ничего неизвестно.

В день исчезновения Даша была одета в спортивный костюм и кроссовки.

Приметы девушки: телосложение среднее, рост 150-155 сантиметров, короткие волосы(прическа каре-каскад), серо-голубые глаза.

При себе у Даши был мобильный телефон. Особая примета: шрам на переносице.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данной девушки, пожалуйста, позвоните на горячую линию поисково-спасательной группы "Рысь" по номеру 8-831-283-82-00 или сразу в полицию – 102.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 12 июня 2019 года в Нижнем Новгороде из реабилитационного центра пропал шестилетний Влад Сидоров. На следующий день ориентировки с приметами и фотографией мальчика разлетелись по всем социальным сетям, а через несколько часов волонтеры сообщили – Владик найден живым и невредимым. Но, как выяснилось, ситуация могла обернуться и трагически. Мальчик не просто пропал. Его похитили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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