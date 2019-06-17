Восемь дворов будут благоустроены на Тихорецкой улице в 2019 году
В 2019 году на Тихорецкой улице в Канавинском районе Нижнего Новгорода будут благоустроены восемь дворов. Об этом сообщили в районном управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог.
Работы будут проводиться по программе формирования комфортной городской среды. Общая площадь дорожного покрытия, которое будет заменено, составит более трех тысяч квадратных метров.
В рамках благоустройства появятся парковочные карманы, а у входных групп подъездов будет отремонтирован асфальт. Рядом поставят новые лавочки и урны. Кроме того, появится спортивная площадка из четырех тренажеров, турников и спортивного комплекса.
Сейчас во дворах устанавливают бордюрные камни.
По словам главы администрации Канавинского района Михаила Шарова, работы должны быть сданы в сентябре. А пока работы идут согласно графика.
ИСТОЧНИК KP.RU