Глеб Никитин проверил благоустройство парка «Лебединый рай» в Выксе

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-17T15:43:53+03:00

Проект победил в 2018 году во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения»

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Глава региона Глеб Никитин проинспектировал благоустройство парка «Лебединый рай» в Выксе, победившего во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения 2018». Город получил грант на 100 млн рублей, передает пресс-служба облправительства.

По словам губернатора, сейчас перед местной администрацией стоит задача - максимально ответственно следить за ходом работ.

- Парк «Лебединый рай» уже сегодня является центром общественной жизни города, а данные мероприятия позволят еще больше насытить эту территорию смыслами, сделать парк местом развития интеллектуального потенциала города, - отметил Никитин.

Напомним, что в 2019 году предстоит благоустроить общественные пространства в четырех городах Нижегородской области (Выксе, Сарове, Арзамасе и Семенове), победивших в конкурсе прошлого года. На будущий год работы предстоит провести еще в четырех (Дзержинске, Богородске, Навашине и Урене).

- Вместе с мероприятиями национального проекта это позволит качественно изменить целые участки городской среды, - уверен губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU