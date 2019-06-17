СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-17T16:21:58+03:00

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В Нижегородской области завершилась посевная кампания, в рамках которой были посеяны почти 604 тысячи гектар яровых культур, в том числе 394 тысячи гектар зерновых. Об этом со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам министра Николая Денисова, работы прошли в штатном режиме, причем темпы их были выше, чем в 2018 году, благодаря хорошим погодным условиям и успешному финансированию.

- При севе аграрии использовали высококачественные семена и применяли минеральные удобрения. Рассчитываем, что все выполненные работы дадут положительный результат в виде достойного урожая, - заявил Денисов.

Напомним, в соответствии с государственной программой в этом году установлены объемы производства продукции, в том числе 1114 тысяч тонн зерна; 352 тысячи тонн картофеля; 48,9 тысячи тонн овощей; 218,5 тысячи тонн сахарной свеклы; 2,5 тысячи тонн льно- и пеньковолокна.

ИСТОЧНИК KP.RU