Пропавшая в Нижнем Новгороде 68-летняя Нина Мустафина найдена живой

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-17T13:47:12+03:00

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В среду, 12 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде пропала 68-летняя Нина Викторовна Мустафина. Ее искали несколько дней.

17 июня поисково-спасательный отряд «Волонтер» опубликовал на своей странице в социальных сетях информацию о том, что женщина найдена.

- Найдена! Жива! Сработала ориентировка. Благодарим всех неравнодушных за помощь в распространении информации. Вместе мы - сила! – написали добровольцы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 12 июня 2019 года в Нижнем Новгороде из реабилитационного центра пропал шестилетний Влад Сидоров. На следующий день ориентировки с приметами и фотографией мальчика разлетелись по всем социальным сетям, а через несколько часов волонтеры сообщили – Владик найден живым и невредимым. Но, как выяснилось, ситуация могла обернуться и трагически. Мальчик не просто пропал. Его похитили.

ИСТОЧНИК KP.RU