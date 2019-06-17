Нижегородская область заняла первое место в ПФО во Всероссийском конкурсе молодежных проектов

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-17T13:29:29+03:00

На реализацию 19 молодежных инициатив регион получил более 14 миллионов рублей

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Нижегородская область заняла первое место среди субъектов Приволжского федерального округа во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам мероприятия наш регион получил почти 14,5 миллионов рублей на реализацию девятнадцати инициатив.

Как подчеркнул министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, Нижегородскую область на конкурсе представляли более полутора тысяч человек из 14 городов.

Напомним, прием заявок на заочный конкурс среди физических лиц проходил с 28 апреля по 29 мая 2019 года в АИС «Молодежь России». В 2019 году участие принимали более восьми с половиной тысяч человек из 85 регионов страны. По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса поддержано 820 молодежных инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU