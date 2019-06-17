2019-06-17T12:32:15+03:00
Общество

Более 70 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде за неделю

Соответствующий документ опубликован на сайте на сайте правительства страны
Валерия ГРОМОВА
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В период с 10 по 14 июня 2019 года в Нижнем Новгороде были демонтированы 75 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, 15 штук были демонтированы собственниками, а остальные 60 - силами МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».

По словам замглавы Нижнего Новгорода Леонида Самухина, материалы в отношении несогласованных информационных конструкций уже отправлены в соответствующие органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

Он добавил, что штрафы за это варьируются от 500 тысяч рублей до миллиона.

После демонтажа рекламная конструкция будет на ответственном хранении в течение 30 дней. Собственник сможет забрать ее только после уплаты штрафа и возмещения затрат на демонтаж.

Ранее сообщалось, что свыше 1,2 тысячи нижегородцев обратились в областной Фонд капремонта за минувший месяц. Примерно 300 получили консультации на личных приемах у специалистов Фонда, а около 140 человек - ответы в письменном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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