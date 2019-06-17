2019-06-17T11:07:07+03:00
Общество

Александр Разумовский занял место Александра Бочкарева в ЗСНО

Депутатский мандат был передан 14 июня
Юлия ИСАЕВА
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14 июня 2019 года на очередном заседании избирательной комиссии Нижегородской области было принято решение о передачи мандата в Заксобрании Александру Разумовскому. Об этом сообщается на сайте избиркома.

Разумовский стал депутатом ЗСНО вместо Александра Бочкарева.

Напомним, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» скончался утром 24 мая в больнице имени Семашко. Минувшей зимой врачи обнаружили у Александра Бочкарева лейкоз. Предварительной причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне заболевания.

Последние полтора года Бочкарев находился под следствием. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в июле-августе 2015 года он вместе с политтехнологом Сергеем Вороновым получили от предпринимателя Дмитрия Дзепы 5 миллионов рублей, пообещав ему место в городской думе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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