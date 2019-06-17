2019-06-17T10:54:43+03:00
Происшествия

Два автомобиля сгорели в Нижегородской области 16 июня

Причиной стала неисправность механизмов
Валерия ГРОМОВА
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В минувшее воскресенье, 16 июня 2019 года, в Нижегородской области сгорели два транспортных средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Так, первое происшествие случилось около шести часов утра на Львовской улице в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там загорелся автомобиль «Лада Гранта». Он был поврежден на площади два квадратных метра.

Второй автомобиль вспыхнул после обеда в Сеченове. На улице Школьная рядом с одним из жилых домов загорелся ВАЗ-2105. Транспортное средство обгорело на площади три квадратных метра.

Как сообщают сотрудники ГУ МЧС, в обоих случаях причиной случившегося стала неисправность механизмов транспортных средств.

Напомним, в тот же день на пересечении Высоковского проезда с Агрономической улицей в Советском районе автомобиль вылетел с проезжей части в речку. Виновник ДТП не пострадал, а вот его машину пришлось вытаскивать спасателям регионального ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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