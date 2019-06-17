Работники фермерского хозяйства в Дальнеконстантиновском районе несколько месяцев получали зарплату молоком

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-17T09:08:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Дальнеконстантиновского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в одной из организаций, занимающихся разведением крупного рогатого скота и производством молока. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Так, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, доля зарплаты, которую работодатель выплачивает не в денежной форме, не должна превышать 20 процентов от общей суммы.

Но местные сотрудники получали молоком все 100 процентов.

Сотрудники прокуратуры установили, что трудовой договор работодателя не соответствовал нормам действующего законодательства, а график отпусков на ближайший год был установлен несвоевременно. Помимо этого в фирме не принималось положение о персональных данных, а зарплату уволенным сотрудникам платили не вовремя.

После этого прокуратура Дальнеконстантиновского района внесла представление руководителю организации. В отношении него возбуждены административные дела.

Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU