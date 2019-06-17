Работники фермерского хозяйства в Дальнеконстантиновском районе несколько месяцев получали зарплату молоком
Прокуратура Дальнеконстантиновского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в одной из организаций, занимающихся разведением крупного рогатого скота и производством молока. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.
Так, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, доля зарплаты, которую работодатель выплачивает не в денежной форме, не должна превышать 20 процентов от общей суммы.
Но местные сотрудники получали молоком все 100 процентов.
Сотрудники прокуратуры установили, что трудовой договор работодателя не соответствовал нормам действующего законодательства, а график отпусков на ближайший год был установлен несвоевременно. Помимо этого в фирме не принималось положение о персональных данных, а зарплату уволенным сотрудникам платили не вовремя.
После этого прокуратура Дальнеконстантиновского района внесла представление руководителю организации. В отношении него возбуждены административные дела.
Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU