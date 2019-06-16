2019-06-16T20:08:42+03:00
Происшествия

Потерявшегося в Дзержинске инвалида нашли живым

28-летнего Сергея Николаева разыскивали с ночи
Анастасия НАЗАРОВА
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил, что 28-летнего Сергея Николаева удалось разыскать.

Напомним, инвалид I группы ушел из дома в Дзержинске около 02.30 16 июня 2019 года и не вернулся. Уточнялось, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Однако ближе к вечеру 16 июня стало известно, что его нашли.

- Найден. Жив. Огромное всем спасибо за помощь в организации поиска, - поблагодарили волонтеры.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала про 68-летнюю Нину Мустафину, потерявшуюся в областном центре. Она также нуждается в медицинской помощи. Особые приметы: глубокие ссадины на коленях, колени могут быть перебинтованы.

Кроме того «Комсомолка» рассказывала про 21-летнюю нижегородку Яну Калинкину. Девушка ушла из дома 8 июня и до сих пор не вернулась. С собой у разыскиваемой были телефон и паспорт. Особая примета - тату на правой руке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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