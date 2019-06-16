2019-06-16T14:19:25+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в мероприятиях фестиваля «Арт-Овраг»

Мероприятие проходит в Выксе в девятый раз
Валерия ГРОМОВА
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В субботу, 15 июня, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в мероприятиях фестиваля «Арт-Овраг» в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках мероприятия глава Нижегородской области побывал на инсталляции «Фабрики будущего» на площади Металлургов, на выставке участников Параллельной программы «То, чего не может быть» в музее истории ВМЗ, а также посетил «Павильон будущего» в парке культуры и отдыха «Лебединый рай».

- Мы уже тиражируем и будем тиражировать опыт Выксы с точки зрения системности подхода к событийной повестке и к развитию городского пространства. Сейчас идет формирование событийного каркаса для всей Нижегородской области, который будет включать в себя знаковые мероприятия, крупные фестивали, - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что для туристов планируется создать хронологически выстроенный каталог событий. Это поможет местным жителям и гостям Нижегородской области с интересом посещать такие масштабные мероприятия, как, например «Арт-Овраг».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Глеб Никитин обсудил развитие уличного искусства в регионе с куратором международных стрит-арт проектов Ромом Леви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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