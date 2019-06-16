Более 1200 обращений поступило в Фонд капитального ремонта за месяц
Более 1,2 тысячи человек обратились в Фонд капитального ремонта Нижегородской области за минувший месяц. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Каждый звонок обрабатывался в индивидуальном порядке или переадресовывается на более узкого специалиста в зависимости от специфики вопроса.
Порядка трехсот человек были приняты специалистами Фонда и получили консультации на личных приемах. Также собственникам были подготовлены и направлены порядка 140 письменных ответов на запросы.
- Важной составляющей в работе Фонда является эффективное взаимодействие с жителями. Несущим звеном в данной цепочке является отдел по работе с населением. Ежедневно наши специалисты помогают собственникам жилья найти ответы на все вопросы, касающиеся организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, - подчеркнул исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Гнатюк.
Чтобы нижегородцам было удобно, прием граждан был перенесен на первый этаж. А активные жители получают оперативную консультацию в режиме онлайн.
На сегодняшний день самыми актуальными по-прежнему остаются вопросы по предоставлению ежемесячной денежной компенсации, по оформлению рассрочки собственникам помещений в многоквартирных домах на погашение задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, а также сроки проведения капитального ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU