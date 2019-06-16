Дуэт из Городца выступил на Дне многонациональной России в Минске

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-16T16:05:52+03:00

Наталья и Дмитрий спели на одной сцене со звездами российской эстрады

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8 июня 2019 года в белорусском Минске прошел День многонациональной России. На концертной площадке выступили российские звезды и лучшие творческие коллективы и солисты из разных регионов.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, наш регион представляли солисты досугового центра «Метеор» из Городца - Наталья Ларго и Дмитрий Порунов. Они исполнили народные и эстрадные песни, а также русские городские романсы.

По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, участие артистов в мероприятиях, направленных на укрепление российско-белорусского диалога, «приведет к повышению интереса к сотрудничеству с нашим регионом».

На концерте присутствовали десятки тысяч зрителей из разных регионов и стран. Для гостей мероприятия были подготовлены интерактивные игровые, спортивные площадки и фотозона. Кроме того, работали ярмарка и фуд-корт, где можно было попробовать традиционные блюда национальных кухонь, проводились мастер-классы по народным ремеслам

ИСТОЧНИК KP.RU