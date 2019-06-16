Сезон рыбалки открывается в Нижегородской области 16 июня

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-16T12:48:43+03:00

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16 июня в Нижегородской области завершается весенний нерестовый период. Теперь можно ловить рыбу на спиннинг с лодки, однако добывать рыбу сетями по-прежнему разрешается только промысловикам, передает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, нерестовый период на Оке начался 1 апреля и завершился 10 июня, на чебоксарском водохранилище он проходил с 10 апреля по 10 июня. И с 15 апреля по 15 июня нельзя было ловить рыбу на Горьковском водохранилище. Только на удочку с берега вне мест нереста.

Уже 9 лет подряд в Нижегородской области проходит операция «Курс на нерест», которая способствует улучшению экологической обстановки. Во время проведения операции охранять рыбу выходили рейдовые патрули, в состав которых входят рыбнадзор, госохотнадзор, полиция, ГИМС, МЧС и общественники.

Так, в этом году уменьшилось количество выявленных нарушений – их было 300, тогда как в 2018 году зафиксировали около 400. Возбуждены 63 уголовных дела (в прошлом году их было 90). Также в этом году из браконьерских сетей спасли и вернули в естественную среду обитания 16,6 тысячи рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU