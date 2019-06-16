Нижегородская область готовится к выставке «День поля-2019»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-16T10:50:23+03:00

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Нижегородская область готовится к проведению выставки «День поля-2019». Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, мероприятие пройдет в полевых условиях возле села Татинец в Кстовском районе.

В рамках выставки будут проведены конкурс пахарей и выводка племенных животных. Гости смогут посмотреть сельскохозяйственную технику и оборудование, ознакомиться с новыми технологиями в сфере сельскохозяйственного производства.

Кроме того, будет презентована продукция фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и многое другое.

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области приглашает предприятия АПК, фермеров, производителей сельхозтехники, удобрений, ветпрепаратов, кормовых добавок и других представителей отрасли принять участие в выставке в качестве экспонента. Участие будет осуществляться на безвозмездной основе.

Подробную информацию и контакты организаторов можно найти на сайте министерства. Дата проведения выставки будет объявлена дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU