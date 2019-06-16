2019-06-16T09:23:27+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде разыскивают 68-летнюю Нину Мустафину

Она нуждается в медицинской помощи
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
Изменить размер текста:

В среду, 12 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде пропала 68-летняя женщина. Нина Викторовна Мустафина вышла из дома около восьми часов вечера, и с тех пор ее никто не видел.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», пенсионерка проживала на Памирской улице в Ленинском районе.

Приметы пропавшей женщины: рост 160 сантиметров, телосложение плотное,

волосы седые короткие, глаза серые.

В день исчезновения она была одета в бежевую куртку, черную юбку и светлые туфли.

Особые приметы: глубокие ссадины на коленях, колени могут быть перебинтованы.

Отмечается, что Нина Викторовна нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данной женщины, пожалуйста, позвоните на горячую линию поисково-спасательного отряда "Волонтёр" по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию – 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин обсудил развитие уличного искусства с Ромом Леви
Подготовка к празднованию дней памяти Серафима Саровского стартовала в Нижегородской области
Архсовет одобрил идею ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде разыскивается 21-летняя Яна Калинкина
Мэрия задумалась об организации реверсивного движения на средней полосе проспекта Гагарина
Гостехнадзор проведет рейд по проверке самоходной техники в Ковернинском районе
В Нижнем Новгороде открылся фестиваль театральных капустников «Веселая коза. Перезагрузка»
Названы имена четырех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области
Злобин: Потерянных или неоткрытых файлов устной части ОГЭ по иностранным языкам нет
В Лукоянове началось строительство нового центра культурного развития
12 дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в этом году
Глеб Никитин подписал постановление о сдаче ОКН в аренду за один рубль
«Поезда здоровья» завершили работу в 32 населенных пунктах Нижегородской области
Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет на 2019 год
Арбитражный суд принял решение о передаче прав на достройку ЖК «Новинки Smart City» новому застройщику
Вода на семи пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
Глеб Никитин назвал пути решения проблемы с достройкой ЖК «Окский берег»
Кандидаты на пост министра строительства Нижегородской области защитят свои проекты 14 июня
52-летний рабочий погиб на стройке аквапарка на проспекте Гагарина
Фестиваль театральных капустников «Весёлая коза. Перезагрузка» откроется в Нижнем Новгороде 14 июня
Глеб Никитин опроверг предложение поднять тарифы на утилизацию мусора
Жилищная инспекция Нижегородской области признана одной из лучших в России
В автозаводских детских садах появились новые клумбы
В модернизацию нижегородских теплосетей вложат больше 740 миллионов рублей
Камеры видеонаблюдения появятся на всех ремонтируемых в Нижнем Новгороде домах
Около 100 млн рублей вложат в возведение завода по производству подвижных ограждающих конструкций
Строительство трех из пяти путепроводов началось на дороге Неклюдово - Золотово
Сливочное шоколадное масло стало 400-м нижегородским продуктом, который вошел в НСС