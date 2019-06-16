В Нижнем Новгороде разыскивают 68-летнюю Нину Мустафину

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-16T09:23:27+03:00

Она нуждается в медицинской помощи

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В среду, 12 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде пропала 68-летняя женщина. Нина Викторовна Мустафина вышла из дома около восьми часов вечера, и с тех пор ее никто не видел.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», пенсионерка проживала на Памирской улице в Ленинском районе.

Приметы пропавшей женщины: рост 160 сантиметров, телосложение плотное,

волосы седые короткие, глаза серые.

В день исчезновения она была одета в бежевую куртку, черную юбку и светлые туфли.

Особые приметы: глубокие ссадины на коленях, колени могут быть перебинтованы.

Отмечается, что Нина Викторовна нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данной женщины, пожалуйста, позвоните на горячую линию поисково-спасательного отряда "Волонтёр" по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию – 102.

ИСТОЧНИК KP.RU