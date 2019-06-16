В Нижнем Новгороде разыскивают 68-летнюю Нину Мустафину
В среду, 12 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде пропала 68-летняя женщина. Нина Викторовна Мустафина вышла из дома около восьми часов вечера, и с тех пор ее никто не видел.
Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», пенсионерка проживала на Памирской улице в Ленинском районе.
Приметы пропавшей женщины: рост 160 сантиметров, телосложение плотное,
волосы седые короткие, глаза серые.
В день исчезновения она была одета в бежевую куртку, черную юбку и светлые туфли.
Особые приметы: глубокие ссадины на коленях, колени могут быть перебинтованы.
Отмечается, что Нина Викторовна нуждается в медицинской помощи.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данной женщины, пожалуйста, позвоните на горячую линию поисково-спасательного отряда "Волонтёр" по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию – 102.
ИСТОЧНИК KP.RU