Глеб Никитин обсудил развитие уличного искусства с Ромом Леви

СЕГОДНЯ 18:11 2019-06-15T18:11:19+03:00

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Глава региона Глеб Никитин обсудил развитие уличного искусства в регионе с куратором международных стрит-арт проектов Ромом Леви, передает пресс-служба облправительства.

Ром Леви - один из самых известных в мире организаторов в данном виде искусства. Он одновременно реализует проекты в Нью-Йорке, Дубаи, Токио. И на встрече 15 июня губернатор обсудил с ним возможности привлечения художников мирового уровня к реализации проектов в Нижегородской области. По мнению чиновника, это не только привлечет внимание художников к региону, но и сделает его еще более привлекательным для туристов.

- Сегодня в рамках фестиваля «Арт-Овраг» произошло открытие знакового флагманского проекта - индустриального стрит-арт парка. Стрит-арт это тоже элемент городского развития и благоустройства, - подчеркнул губернатор.

Напомним, что «Арт-Овраг 2019» проходит в Выксе с 14 по 16 июня. Тема этого года звучит так: «Когда сегодня становится завтра».

Сообщалось, что в рамках фестиваля состоялось открытие современного скейт-парка. До конца года в регионе должно появиться шесть таких площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU