2019-06-15T18:11:19+03:00
Общество

Глеб Никитин обсудил развитие уличного искусства с Ромом Леви

Встреча состоялась на фестивале «Арт-Овраг» 15 июня
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава региона Глеб Никитин обсудил развитие уличного искусства в регионе с куратором международных стрит-арт проектов Ромом Леви, передает пресс-служба облправительства.

Ром Леви - один из самых известных в мире организаторов в данном виде искусства. Он одновременно реализует проекты в Нью-Йорке, Дубаи, Токио. И на встрече 15 июня губернатор обсудил с ним возможности привлечения художников мирового уровня к реализации проектов в Нижегородской области. По мнению чиновника, это не только привлечет внимание художников к региону, но и сделает его еще более привлекательным для туристов.

- Сегодня в рамках фестиваля «Арт-Овраг» произошло открытие знакового флагманского проекта - индустриального стрит-арт парка. Стрит-арт это тоже элемент городского развития и благоустройства, - подчеркнул губернатор.

Напомним, что «Арт-Овраг 2019» проходит в Выксе с 14 по 16 июня. Тема этого года звучит так: «Когда сегодня становится завтра».

Сообщалось, что в рамках фестиваля состоялось открытие современного скейт-парка. До конца года в регионе должно появиться шесть таких площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подготовка к празднованию дней памяти Серафима Саровского стартовала в Нижегородской области
Архсовет одобрил идею ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде разыскивается 21-летняя Яна Калинкина
Мэрия задумалась об организации реверсивного движения на средней полосе проспекта Гагарина
Гостехнадзор проведет рейд по проверке самоходной техники в Ковернинском районе
В Нижнем Новгороде открылся фестиваль театральных капустников «Веселая коза. Перезагрузка»
Названы имена четырех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области
Злобин: Потерянных или неоткрытых файлов устной части ОГЭ по иностранным языкам нет
В Лукоянове началось строительство нового центра культурного развития
12 дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в этом году
Глеб Никитин подписал постановление о сдаче ОКН в аренду за один рубль
«Поезда здоровья» завершили работу в 32 населенных пунктах Нижегородской области
Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет на 2019 год
Арбитражный суд принял решение о передаче прав на достройку ЖК «Новинки Smart City» новому застройщику
Вода на семи пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
Глеб Никитин назвал пути решения проблемы с достройкой ЖК «Окский берег»
Кандидаты на пост министра строительства Нижегородской области защитят свои проекты 14 июня
52-летний рабочий погиб на стройке аквапарка на проспекте Гагарина
Фестиваль театральных капустников «Весёлая коза. Перезагрузка» откроется в Нижнем Новгороде 14 июня
Глеб Никитин опроверг предложение поднять тарифы на утилизацию мусора
Жилищная инспекция Нижегородской области признана одной из лучших в России
В автозаводских детских садах появились новые клумбы
В модернизацию нижегородских теплосетей вложат больше 740 миллионов рублей
Камеры видеонаблюдения появятся на всех ремонтируемых в Нижнем Новгороде домах
Около 100 млн рублей вложат в возведение завода по производству подвижных ограждающих конструкций
Строительство трех из пяти путепроводов началось на дороге Неклюдово - Золотово
Сливочное шоколадное масло стало 400-м нижегородским продуктом, который вошел в НСС