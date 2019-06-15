2019-06-15T17:57:56+03:00
Общество

Подготовка к празднованию дней памяти Серафима Саровского стартовала в Нижегородской области

Дни Серафима Саровского состоятся 31 июля и 1 августа в Сарове и Дивееве
Анастасия НАЗАРОВА
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Подготовку к дням памяти преподобного Серафима Саровского и преподобного Макария Желтоводского и Унженского обсудили в Нижегородской области на специальном совещании 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Дни Серафима Саровского состоятся 31 июля и 1 августа в Сарове и Дивееве. Кроме того, в Дивееве на площадке рядом с палаточным городком традиционно пройдет форум православной молодежи «Радость моя». Дни памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского пройдут с 6 по 7 августа в Макарьевском монастыре.

Отмечается, что подготовка площадки под палаточный городок для четырех тысяч паломников начнется в начале июля. Там оборудуют палатки для проживания, полевые кухни, медпункты, поставят общественные туалеты, душевые кабины и мусорные контейнеры. Как и в прошлом году, будут работать розетки для подзарядки телефонов.

Сообщалось, что в Нижегородской области планируется создать паломническо-туристический кластер «Арзамас - Дивеево - Саров». По словам губернатора Глеба Никитина, предстоит построить дороги, выполнить благоустройство и заняться развитием коммунальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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