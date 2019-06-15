Архсовет одобрил идею ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-15T14:42:40+03:00

Окончательное решение по архитектурному облику ледового дворца вынесут на рассмотрение Градсовета

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Архитектурный совет Нижегородской области одобрил идею ледовой арены на Стрелке 13 июня, передает пресс-служба облправительства. в Нижнем Новгороде

Дворец на 12 тысяч мест планируется разместить неподалеку от стадиона. Высотные отметки основного объема, возвышаясь у улицы Самаркандской, снижаются к набережной реки Волга, обеспечивая максимальные ландшафты восприятия собора с фарватера реки. Стилобатная часть сооружения - необычный верх цоколя - подавляет его масштаб с ближних точек восприятия.

Участники совета отметили, что архитектурные детали требуют доработки. Так, к примеру, директор «Архстроя» Александр Дехтяр предложил рассмотреть разные варианты цветового решения стилобатной части, чтобы приблизить ее палитру к цвету исторической застройки.

- Необходимо рассмотреть разные варианты использования современных материалов и отделки. Например, почему пилоны предполагается выполнить из железобетона, а не сплавов алюминия? Нужно тщательно продумать каждый строительный элемент ледовой арены, - заключил замглавы региона Сергей Морозов.

Окончательное решение по архитектурному облику ледового дворца будет вынесено на рассмотрение Градсовета под председательством губернатора Глеба Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU