2019-06-15T13:32:09+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде разыскивается 21-летняя Яна Калинкина

Девушка ушла из дома 8 июня и не вернулась
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
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21-летняя Яна Андреевна Калинкина пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер» в своей официальной группе в социальной сети "Вконтакте".

Девушка ушла из дома по улице Василия Иванова в столице Приволжья 8 июня 2019 года около 22.00 и не вернулась.

У разыскиваемой среднее телосложение, рост 178 сантиметров, светлые волосы до плеч и голубые глаза.

Она была одета в синий жакет, белую майку, темно-синие джинсы и босоножки.

С собой были телефон и паспорт. Особые приметы: тату на правой руке.

Волонтеры обращаются ко всем неравнодушным: «Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данной женщины, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер» (8 831) 291-51-51 или в полицию по номеру 102».

ИСТОЧНИК KP.RU

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