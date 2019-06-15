2019-06-15T09:22:03+03:00
Общество

Названы имена четырех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области

Победитель определится по итогам собеседования с Глебом Никитиным
Валерия ГРОМОВА
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14 июня в Нижнем Новгороде прошла экспертная комиссия, на которой 14 кандидатов на пост министра строительства защищали свои проекты. Кроме того, они отвечали на вопросы, которые жители задавали на сайте «Команда правительства» в течение нескольких дней.

- Здесь проявили себя представители общественности - пять экспертов в комиссии, которая была утверждена губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

По итогам комиссии были выбраны четыре человека, которые были рекомендованы к собеседованию у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ими стали министр строительства Республики Коми Андрей Крикуненко, управляющий партнер ООО Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов, заместитель министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев и директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Павел Саватеев.

Напомним, конкурс на пост министра строительства стартовал в конце февраля. Изначально заявки подали 33 человека, 14 из которых дошли до итоговой защиты проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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