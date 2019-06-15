2019-06-15T10:43:23+03:00
Звезды

В Нижнем Новгороде открылся фестиваль театральных капустников «Веселая коза. Перезагрузка»

Он возобновился после шестилетнего перерыва
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 14 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля

театральной импровизации (капустников) «Веселая коза. Перезагрузка». Мероприятие проходило в Доме Актера, сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках открытия была проведена жеребьевка порядка выступлений конкурсантов, а затем состоялся концерт-приветствие многократных лауреатов фестиваля – трио «Трое» из Озерска.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, фестиваль «Веселая коза» - знаковое событие для нашего региона.

- Он был придуман в Нижнем Новгороде и является уникальным и единственным в России. Тем не менее, с 2014 года он не проводился в нашем городе. И вот сегодня в 2019 году он возвращается в рамках Года театра, который проходит по всей стране, - подчеркнул Югов.

В фестивале принимают участие порядка 100 актеров профессиональных театров: драматических, кукольных, музыкальных и ТЮЗов, а также студенты театральных учебных заведений.

- Многие истосковались по «Весёлой козе» и искренне радуются её возрождению. А «Перезагрузка» в названии фестиваля этого года означает, что на этот раз мы открываем дорогу молодым участникам, которые могут себя здесь проявить в полной мере: новый фестиваль ориентирован на молодое поколение актеров - до 35 лет и ставит своей целью, прежде всего, привлечение молодой аудитории зрителей, - отметил председатель Нижегородского отделения СТД РФ Сергей Кабайло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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