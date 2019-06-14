2019-06-14T17:38:54+03:00
Общество

Злобин: Потерянных или неоткрытых файлов устной части ОГЭ по иностранным языкам нет

115 аудиофайлов потребовали дополнительной проверки
Валерия ГРОМОВА
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В нескольких СМИ появилась информация о том, что в устной части государственной итоговой аттестации девятых классов по иностранным языкам были потерянные или неоткрытые файлы. Эту информацию опроверг министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Все итоги экзаменов были утверждены государственной экзаменационной комиссией и направлены в муниципалитеты.

Так, 115 файлов были отправлены на дополнительную проверку в связи с низким качеством записи. С ними была проведена дополнительная работа с применением звукоусиливающей аппаратуры. 14 июня уточненные результаты по данным работам будут направлены в муниципалитеты.

- Средний балл по английскому языку составляет 4,42 (для сравнения, в 2018 году – 4,36), по немецкому языку – 3,91 балла (в прошлом году – 3,85), по французскому языку – 4,07 (в 2018 году – 4,00), - подчеркнул Злобин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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