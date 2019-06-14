В Лукоянове началось строительство нового центра культурного развития
Правительство Нижегородской области предлагает увеличить ассигнования на строительство центра культурного развития в Лукоянове на 23, 631 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Изменения в бюджет будут обсуждаться в ЗСНО 27 июня.
Строительство дома культуры планируется завершить в 2021 году. Всего на строительство в областном и региональном бюджетах предусмотрено 160,930 миллиона рублей. На данный момент завершены все конкурсные процедуры и подготовлена строительная площадка. Место старого районного дома культуры в историческом ансамбле города займет храмовый комплекс.
Здание возводится в исторической части города.
Ранее сообщалось, что в Кулебакском районе в этом году будут благоустроены 12 дворовых территорий. Работы по девяти из них уже завершены. На эти цели выделены девять миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU