12 дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в этом году

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-14T17:45:16+03:00

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В Кулебакском районе Нижегородской области в 2019 году будут благоустроены 12 дворовых территорий. Работы по девяти из них уже завершены, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Благоустройство ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На эти цели выделены девять миллионов рублей.

- Мы хотим, чтобы город был красивым, жить в нем было комфортно, и никто отсюда не уезжал, - рассказала глава администрации городского округа Кулебаки Людмила Узякова.

Кроме того, будут продолжены работы по благоустройству парка культуры и отдыха: там появится сцена, отремонтируют фонтан и будут устанавливать детскую площадку.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской области будут благоустроены 95 общественных пространств и 348 дворов. Более полутора миллиардов рублей уйдут на эти цели.

ИСТОЧНИК KP.RU