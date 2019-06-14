Глеб Никитин подписал постановление о сдаче ОКН в аренду за один рубль

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-14T16:04:51+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Соответствующий документ позволит физическим и юридическим лицам взять в аренду ОКН за один рубль на срок до 49 лет.

По словам министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, это станет важным шагом на пути к сохранению и приведению в нормативный вид объектов культурного наследия Нижегородской области.

- Мы всегда идем навстречу инвесторам, которые готовы вкладывать средства в сохранение, восстановление и благоустройство нашего города, - добавил он.

Напомним, несколько дней назад Сергей Баринов и исполняющий обязанности руководителя регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Игорь Петров совместно с экспертами общественных организаций начали проверять состояние объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU