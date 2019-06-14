Глеб Никитин подписал постановление о сдаче ОКН в аренду за один рубль
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
Соответствующий документ позволит физическим и юридическим лицам взять в аренду ОКН за один рубль на срок до 49 лет.
По словам министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, это станет важным шагом на пути к сохранению и приведению в нормативный вид объектов культурного наследия Нижегородской области.
- Мы всегда идем навстречу инвесторам, которые готовы вкладывать средства в сохранение, восстановление и благоустройство нашего города, - добавил он.
Напомним, несколько дней назад Сергей Баринов и исполняющий обязанности руководителя регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Игорь Петров совместно с экспертами общественных организаций начали проверять состояние объектов культурного наследия.
ИСТОЧНИК KP.RU