«Поезда здоровья» завершили работу в 32 населенных пунктах Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-14T14:44:13+03:00

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«Поезда здоровья» продолжают курсировать по Нижегородской области с 16 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они уже завершили работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском и Кулебакском районах, а также в и Дзержинске.

Так, в «Северных поездах» уже прошли 4067 консультаций. На дополнительное обследование направлены 978 человек, госпитализированы 193 человека. В южном направлении состоялись 3777 консультаций и 144 человек были госпитализированы.

Всего за время работы «Поезда здоровья» побывали в 32 населенных пунктах 11 районов Нижегородской области и Дзержинске. Чаще всего жители обращались к педиатру, хирургу, а также детскому и взрослому стоматологам. По-прежнему наиболее востребованными остаются консультации офтальмолога (1166 обращений) и невролога (1047 обращений).

Впервые выявлено 1137 заболеваний, в том числе 52 подозрений на злокачественные новообразования.

ИСТОЧНИК KP.RU