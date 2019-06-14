2019-06-14T14:44:13+03:00
Общество

«Поезда здоровья» завершили работу в 32 населенных пунктах Нижегородской области

4226 пациентов получили консультации специалистов
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Поезда здоровья» продолжают курсировать по Нижегородской области с 16 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они уже завершили работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском и Кулебакском районах, а также в и Дзержинске.

Так, в «Северных поездах» уже прошли 4067 консультаций. На дополнительное обследование направлены 978 человек, госпитализированы 193 человека. В южном направлении состоялись 3777 консультаций и 144 человек были госпитализированы.

Всего за время работы «Поезда здоровья» побывали в 32 населенных пунктах 11 районов Нижегородской области и Дзержинске. Чаще всего жители обращались к педиатру, хирургу, а также детскому и взрослому стоматологам. По-прежнему наиболее востребованными остаются консультации офтальмолога (1166 обращений) и невролога (1047 обращений).

Впервые выявлено 1137 заболеваний, в том числе 52 подозрений на злокачественные новообразования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Злобин: Потерянных или неоткрытых файлов устной части ОГЭ по иностранным языкам нет
В Лукоянове началось строительство нового центра культурного развития
12 дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в этом году
Глеб Никитин подписал постановление о сдаче ОКН в аренду за один рубль
Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет на 2019 год
Арбитражный суд принял решение о передаче прав на достройку ЖК «Новинки Smart City» новому застройщику
Вода на семи пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
Глеб Никитин назвал пути решения проблемы с достройкой ЖК «Окский берег»
Кандидаты на пост министра строительства Нижегородской области защитят свои проекты 14 июня
52-летний рабочий погиб на стройке аквапарка на проспекте Гагарина
Фестиваль театральных капустников «Весёлая коза. Перезагрузка» откроется в Нижнем Новгороде 14 июня
Глеб Никитин опроверг предложение поднять тарифы на утилизацию мусора
Жилищная инспекция Нижегородской области признана одной из лучших в России
В автозаводских детских садах появились новые клумбы
В модернизацию нижегородских теплосетей вложат больше 740 миллионов рублей
Камеры видеонаблюдения появятся на всех ремонтируемых в Нижнем Новгороде домах
Около 100 млн рублей вложат в возведение завода по производству подвижных ограждающих конструкций
Строительство трех из пяти путепроводов началось на дороге Неклюдово - Золотово
Сливочное шоколадное масло стало 400-м нижегородским продуктом, который вошел в НСС