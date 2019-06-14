Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет на 2019 год

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-14T13:37:22+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вынес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания проект внесения изменений в закон Нижегородской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минфин, основные изменения касаются проведения ремонта учреждений образования, здравоохранения и культуры.

Так, в 2019 году нужны дополнительные средства на капремонт лечебного корпуса инфекционной больницы №23. На эти цели выделят 11,4 миллиона рублей. Также нужны 15,3 миллиона рублей на реконструкцию терапевтического корпуса и строительство перехода к операционному блоку главного корпуса Шахунской ЦРБ и 4,5 миллиона – на новый лифт для Лысковской ЦРБ.

Если депутаты примут положительное решение, то 200 школ получат по 200 тысяч рублей на ремонт и подготовку к новому учебному году, а для гагинской, большеболдинской, ковернинской, лукояновской и решетихинской (Володарский район) библиотек – средства на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU