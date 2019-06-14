Вода на семи пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
На сегодняшний день в Нижнем Новгороде работают 16 официальных пляжей. По данным на 14 июня, вода в семи из них не соответствует нормам. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Согласно исследованию, в Автозаводском, Ленинском, Приокском и Советском районах вода на всех пляжах соответствует нормам.
А вот в Канавинском и Сормовском нет. Так, не рекомендуется купаться на пляже Сортировочного, Мещерского и Больничного озер в Канавинском районе. В Сормове хорошие показатели лишь у Пестичного и Лунского озер, а в Парковом и Светлоярском купаться не рекомендуется.
Напомним, полный список официальных пляжей и двух специальных зон отдыха, открытых в Нижнем Новгороде с 1 июня, можно посмотреть здесь.
- В рамках подготовки к пляжному сезону на всех этих участках была проведена масштабная работа, - сообщили «Комсомолке» в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода. - В частности, на всей территории была проведена уборка мусора, были окрашены лавочки и зонтики. Кроме того, были отремонтированы детские игровые комплексы и купальни, навесы и пункты размещения спасателей. На большинство пляжей был завезен чистый песок.
ИСТОЧНИК KP.RU