Вода на семи пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-14T11:26:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде работают 16 официальных пляжей. По данным на 14 июня, вода в семи из них не соответствует нормам. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно исследованию, в Автозаводском, Ленинском, Приокском и Советском районах вода на всех пляжах соответствует нормам.

А вот в Канавинском и Сормовском нет. Так, не рекомендуется купаться на пляже Сортировочного, Мещерского и Больничного озер в Канавинском районе. В Сормове хорошие показатели лишь у Пестичного и Лунского озер, а в Парковом и Светлоярском купаться не рекомендуется.

Напомним, полный список официальных пляжей и двух специальных зон отдыха, открытых в Нижнем Новгороде с 1 июня, можно посмотреть здесь.

- В рамках подготовки к пляжному сезону на всех этих участках была проведена масштабная работа, - сообщили «Комсомолке» в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода. - В частности, на всей территории была проведена уборка мусора, были окрашены лавочки и зонтики. Кроме того, были отремонтированы детские игровые комплексы и купальни, навесы и пункты размещения спасателей. На большинство пляжей был завезен чистый песок.

ИСТОЧНИК KP.RU