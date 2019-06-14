Кандидаты на пост министра строительства Нижегородской области защитят свои проекты 14 июня

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-14T09:51:49+03:00

В ходе жеребьевки между ними были распределены вопросы для решения в рамках защиты программ

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14 человек, претендующих на пост министра строительства Нижегородской области, сегодня, 14 июня 2019 года, будут защищать свои проекты перед экспертной комиссией. Конкурсная процедура началась рано утром.

Комиссия будет оценивать как заранее подготовленные программы, так и решение кейсов, поступивших на сайт «Команды Правительства» от местных жителей. Предложения от нижегородцев приходили с 6 по 19 марта этого года. За это время было собрано 240 заявок. Отвечать на эти вопросы кандидаты будут согласно жеребьевке, прошедшей 13 июня. Таким образом, на подготовку предложений у соискателей было около суток. Вопросы касаются жилья, спортивных объектов, расселения и сноса домов, а также достройки трех проблемных жилых комплексов – ЖК «На Гончарова», ЖК «Квартал Европейский» и ЖК «Радуга» в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU