2019-06-14T09:06:02+03:00
Общество

Фестиваль театральных капустников «Весёлая коза. Перезагрузка» откроется в Нижнем Новгороде 14 июня

Он возобновится после шестилетнего перерыва
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 14 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде откроется фестиваль-конкурс театральной импровизации (капустников) «Весёлая коза. Перезагрузка». Как сообщает пресс-служба областного правительства, мероприятие будет проходить с 14 по 17 июня.

Так, 14 июня в 16:00 участники фестиваля и члены жюри соберутся в Доме Актера имени Вихрова и проведут жеребьёвку порядка выступлений. Через пару часов там же пройдет концерт-приветствие многократных лауреатов фестиваля – трио «Трое» из Озерска.

А с 15 июня начнутся конкурсные показы.

Напомним, в последний раз «Веселая коза» проводилась в 2013 году. Новый фестиваль ориентирован на молодое поколение актеров - до 35 лет и ставит своей целью, прежде всего, привлечение молодой аудитории зрителей. Это не исключает приезд и выступление «старых» мастеров импровизации, поскольку передача опыта и наставничество помогает сохранить этот уникальный для российского театра жанр.

В этом году в жюри будут Эдуард Радзюкевич, Алексей Кортнев, Сергей Шустицкий, Вадим Жук и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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