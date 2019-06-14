Фестиваль театральных капустников «Весёлая коза. Перезагрузка» откроется в Нижнем Новгороде 14 июня
Сегодня, 14 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде откроется фестиваль-конкурс театральной импровизации (капустников) «Весёлая коза. Перезагрузка». Как сообщает пресс-служба областного правительства, мероприятие будет проходить с 14 по 17 июня.
Так, 14 июня в 16:00 участники фестиваля и члены жюри соберутся в Доме Актера имени Вихрова и проведут жеребьёвку порядка выступлений. Через пару часов там же пройдет концерт-приветствие многократных лауреатов фестиваля – трио «Трое» из Озерска.
А с 15 июня начнутся конкурсные показы.
Напомним, в последний раз «Веселая коза» проводилась в 2013 году. Новый фестиваль ориентирован на молодое поколение актеров - до 35 лет и ставит своей целью, прежде всего, привлечение молодой аудитории зрителей. Это не исключает приезд и выступление «старых» мастеров импровизации, поскольку передача опыта и наставничество помогает сохранить этот уникальный для российского театра жанр.
В этом году в жюри будут Эдуард Радзюкевич, Алексей Кортнев, Сергей Шустицкий, Вадим Жук и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU