СЕГОДНЯ 21:29 2019-06-13T21:29:30+03:00

По словам главы рабочей группы Госсовета по экологии, предложение по созданию «резерва» в тарифе не связано с увеличением платежа для жителей

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Глава рабочей группы Госсовета по подготовке доклада по экологии, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг предложение поднять тарифы на утилизацию мусора, передает «Интерфакс».

В интервью информагенству глава региона заявил, что предложение по созданию «резерва» в тарифе не связано с увеличением платежа для жителей.

- Сейчас федеральный закон «Об отходах производства и потребления» предполагает, что собственники полигонов и эксплуатирующие организации должны проводить работы по рекультивации. На практике это чаще всего не делается, и заброшенные свалки продолжают наносить ущерб окружающей среде, - пояснил Никитин. - Создание специального счета или фонда позволит избежать подобных ситуаций. По сути, это «окрашенные деньги» внутри тарифа, которые нельзя будет расходовать на другие цели. Таким образом речь идет не об увеличении тарифа, а лишь об изменении его структуры.

Добавим, что доклад рабочей группы находится в формате обсуждения. К работе над ним привлечены более 120 чиновников, общественников и регоператоров.

Напомним, новая система обращения с отходами введена в регионах с 1 января 2019 года. В частности Нижегородская область получила право назначать операторов, которые должны заниматься сбором и утилизацией ТКО от мусорного бака до специального полигона.

ИСТОЧНИК KP.RU