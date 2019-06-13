2019-06-13T18:04:47+03:00
Общество

Жилищная инспекция Нижегородской области признана одной из лучших в России

В рейтинге ГЖИ сразу 29 регионов разделили первое место
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородская государственная жилищная инспекция признана одной из лучших в России. Таковы данные рейтинга, опубликованного министерством строительства России. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

- Первое место в этом рейтинге разделили сразу 29 российских субъектов, среди которых Калининградская, Кемеровская, Нижегородская, Амурская, Тюменская и другие области.

По мнению Максима Егорова, ежеквартальный рейтинг позволяет определить сильные и слабые стороны в системе государственного жилищного надзора.

- Нам очень приятно, что наша ежедневная работа была оценена так высоко, - отметил руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул. - Отмечу, что с начала года в ГЖИ Нижегородской области поступило больше 18 тысяч обращений. Домоуправляющие компании были оштрафованы на 47,8 миллиона рублей.

Кстати, при составлении рейтинга учитывалась доля проверок, признанных недействительными, доля исполненных предписаний, наличие «горячей линии» и многие другие факторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин опроверг предложение поднять тарифы на утилизацию мусора
В автозаводских детских садах появились новые клумбы
В модернизацию нижегородских теплосетей вложат больше 740 миллионов рублей
Камеры видеонаблюдения появятся на всех ремонтируемых в Нижнем Новгороде домах
Около 100 млн рублей вложат в возведение завода по производству подвижных ограждающих конструкций
Строительство трех из пяти путепроводов началось на дороге Неклюдово - Золотово
Сливочное шоколадное масло стало 400-м нижегородским продуктом, который вошел в НСС
Потерявшийся в Нижнем Новгороде 6-летний Влад Сидоров найден живым
В Сормове начались работы по асфальтировке дворовых территорий
Сверхмарафон «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!» пройдет в Нижегородской области
Тело мужчины выловили из Силикатного озера в Нижнем Новгороде
ГУ МВД по Нижегородской области возглавил Юрий Арсентьев
Прокуратура выявила нарушения в работе детской спортшколы в Дзержинске
Названа причина пожара в Кстовской академии самбо
Интерактивная площадка «800 до 800» открылась на Нижневолжской набережной
Салют на День России 2019 в Нижнем Новгороде: во сколько начнется, где посмотреть
Военный пенсионер зарезал оскорбившего его друга в Выксе
15-летний подросток утонул в пруду в Выксе
18-летний нижегородец угнал легковушку в Верхних Печерах
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем России
Двенадцать пострадавших при взрыве в Дзержинске выписаны из больницы
Нижегородский экспорт в Хорватию вырос в 14 раз за три месяца
Новую спортивную площадку установят на улице Сурикова к 1 сентября
Нижегородка получила 10 тысяч рублей компенсации после отравления хлором в бассейне фитнес-клуба
Фонд «НОНЦ» проведёт акцию по сдаче крови на типирование в рамках фестиваля «Здесь и сейчас»
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 14,7%
Пропавший под Балахной 12-летний Коля Шляпников найден живым