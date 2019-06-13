Жилищная инспекция Нижегородской области признана одной из лучших в России

СЕГОДНЯ 18:04 2019-06-13T18:04:47+03:00

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Нижегородская государственная жилищная инспекция признана одной из лучших в России. Таковы данные рейтинга, опубликованного министерством строительства России. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

- Первое место в этом рейтинге разделили сразу 29 российских субъектов, среди которых Калининградская, Кемеровская, Нижегородская, Амурская, Тюменская и другие области.

По мнению Максима Егорова, ежеквартальный рейтинг позволяет определить сильные и слабые стороны в системе государственного жилищного надзора.

- Нам очень приятно, что наша ежедневная работа была оценена так высоко, - отметил руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул. - Отмечу, что с начала года в ГЖИ Нижегородской области поступило больше 18 тысяч обращений. Домоуправляющие компании были оштрафованы на 47,8 миллиона рублей.

Кстати, при составлении рейтинга учитывалась доля проверок, признанных недействительными, доля исполненных предписаний, наличие «горячей линии» и многие другие факторы.

ИСТОЧНИК KP.RU