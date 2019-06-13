2019-06-13T17:53:43+03:00
Общество

В автозаводских детских садах появились новые клумбы

Цветы появились в 22 детских дошкольных учреждениях
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В рамках акции «Красота спасет мир» новые клумбы появились сразу в 22 детских садах и дворовых территориях Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Автозаводского района.

- Ребята вместе с воспитателями посадили луковицы гладиолусов, фрезий и канн, - говорится в сообщении. – Клумбы украсили территории детских садов № 4, 7, 15,18, 24, 35, 37, 44, 45, 62, 73, 75, 80, 81, 90, 94, 96, 106, 121, 122, 153, 429. Теперь ребята будут сами ухаживать за цветами и поливать их.

К слову, экологическая акция «Красота спасет мир» стартовала на территории Автозаводского района еще 5 июня. В Автозаводском парке культуры и отдыха работающие подростки вместе с главой района Александром Нагиным высадили больше 300 луковичных цветов фрезии, лилии, ириса, канн и гладиолусов. Всего же на территории района было высажено больше 20 тысяч луковичных цветов. Напомним, в 2019 году глава города Владимир Панов решил полностью изменить систему работы ТОС и на их базе создавать, так называемые, соседские центры.

- Это место, где каждому человеку всегда рады, где у каждого жителя есть возможность получить информацию о любом вопросе, реализовать какой-либо добрый и положительный проект в районе, а также есть возможность для общения и творчества, - объяснил Владимир Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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