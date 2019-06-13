В модернизацию нижегородских теплосетей вложат больше 740 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-13T17:41:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году компания En+ Group намерена инвестировать в модернизацию тепловых сетей Автозаводского и Ленинского районов свыше 740 миллионов рублей, в том числе больше 367 миллионов рублей за счет средств инвестрограмм. Об этом сообщает пресс-служба компании "Волгаэнерго".

- Эти средства пойдут на ремонт и модернизацию магистральных тепловых сетей, насосных станций, тепловых пунктов, оборудования котельных и ТЭЦ, - говорится в сообщении. – Это должно обеспечить надежное теплоснабжение всех потребителей двух крупнейших районов Нижнего Новгорода – Автозаводского и Ленинского. И, кстати, ремонтные работы на тепловых сетях впервые пройдут без отключения горячего водоснабжения. Нашей компанией были разработаны специальные технологии, позволяющие сохранить подачу горячей воды даже при проведении текущих и капитальных ремонтов.

Уже известно, что к началу отопительного сезона планируется провести работы по обновлению оборудования Автозаводской ТЭЦ, отремонтировать магистральные тепловые сети в Автозаводском районе. Это позволит обеспечить теплом больше 1700 жилых домов.

- Кроме этого, будут отремонтированы и автоматизированы четырех тепловых насосных станций, в том числе ТНС-29 Автозаводского района в районе улицы Космической и трех центральных тепловых пунктов в административном центре Ленинского района, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU