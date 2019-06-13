2019-06-13T17:12:23+03:00
Общество

Камеры видеонаблюдения появятся на всех ремонтируемых в Нижнем Новгороде домах

Специалисты проверили ход работ в домах Автозаводского района
Анастасия НАЗАРОВА
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Специалисты регионального фонда капремонта проинспектировали ход работ в трех домах Автозаводского района 13 июня, сообщает пресс-служба облправительства.

Фирма, которая изначально ремонтировала там крыши, обанкротилась. После расторжения договора был проведен аукцион по выбору нового подрядчика. Он-то и устраняет нарушения.

Сначала эксперты побывали в доме № 20а по Южному шоссе, где работы выполнены на 50%. Там, по словам и.о. директора Фонда капремонта Дмитрия Гнатюка, работы ведутся в графике.

Еще два адреса, куда отправилась комиссия, это дома №4 и 6 по улице Лескова. На доме №4 капремонт близится к завершению. Выполнено 95% работ. Уже произведена замена обрешетки и металла, ремонт стропильной системы, сделано утепление чердачного перекрытия. Готовность дома №6 составляет 50%. При этом следить за работами жители этого дома могут в режиме онлайн.

- На крыше установлена видеокамера. Это сделано с целью дополнительного контроля проведения работ. Эту практику мы будем тиражировать и дальше. В будущем все дома, где идут работы по ремонту фасадов и кровель, будут оборудованы камерами видеонаблюдения, - заявил Гнатюк.

Специалист подчеркнул, что установка камер производится за счет подрядчика.

Напомним, глава региона Глеб Никитин поставил перед Фондом задачу - повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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