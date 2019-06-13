2019-06-13T16:16:00+03:00
Экономика

Около 100 млн рублей вложат в возведение завода по производству подвижных ограждающих конструкций

Соответствующее соглашение подписали Корпорация развития Нижегородской области и ООО «Ин Парк - Нижний Новгород»
Анастасия НАЗАРОВА
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Завод по производству подвижных ограждающих конструкций, сборных домов и их частей компании DoorHan должен появиться в Нижегородской области в 2019 году. Соглашение о сотрудничестве в части реализации этого инвестпроекта подписали гендиректор АО Корпорация развития Нижегородской области» Тимур Халитов и гендиректор ООО «Ин Парк - Нижний Новгород» Александр Пищаев, передает пресс-служба облправительства.

По словам Пищаева, размещение производства на нижегородской земле предоставит дилерам абсолютно новые возможности продвижения своей продукции и услуг. Вдобавок ко всему опыт компании и поддержка со стороны Корпорации развития позволяют компании ввести объект в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Объем инвестиций в проект - около 100 млн рублей. В планах создать 100 новых рабочих мест.

Как отметил Тимур Халитов, участок площадью 3 га, на котором будет располагаться производство, находится в Автозаводском районе около трассы М-7, аэропорта «Стригино» и железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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