2019-06-13T15:43:07+03:00
Общество

Строительство трех из пяти путепроводов началось на дороге Неклюдово - Золотово

Рабочие приступили к перекладке железнодорожных коммуникаций
Анастасия НАЗАРОВА
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Строительство трех из пяти путепроводов началось на дорого Неклюдово - Золотово, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В среду, 12 июня, замглавы региона Сергей Морозов провел на объекте выездное совещание. Участники встречи обсудили вынос инженерных коммуникаций в зоне проведения работ, разработку документации и поставку стройматериалов.

Помимо возведения путепроводов рабочие занимаются отсыпкой дорожного полотна на будущей кольцевой развязке между Неклюдово и Золотово. Кроме того, перекладывают железнодорожные коммуникации, а также коммунальные и энергетические сети.

- Это не только самый масштабный, но и самый ожидаемый нижегородцами, самый востребованный дорожный объект. Мы работаем на всех фронтах, где сегодня возможно выполнять строительно-монтажные работы, - уточнил Морозов.

Напомним, строительство дороги обойдется в сумму около 3,6 млрд рублей. Срок окончания работ - 2021 год. На данный момент это самая крупная дорожная стройка в регионе. Общая протяженность участков строительства - свыше 7 км, при этом 938 м - это длина пяти путепроводов. Новая трасса увеличит пропускную способность дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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