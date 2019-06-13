Сливочное шоколадное масло стало 400-м нижегородским продуктом, который вошел в НСС

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-13T14:47:26+03:00

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Все больше нижегородских предприятий участвуют в федеральном проекте Росстандарта «Национальная система сертификации». Один из новых участников - АО «Молоко» (Шахунья). В орган по сертификации ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области предприятием направлены заявки на участие в НСС семь видов молочной продукции. Все образцы успешно прошли испытания. Четырехсотым продуктом, вошедшим в реестр НСС в регионе, стало сливочное шоколадное масло с массовой долей 62%.

- Качество и безопасность нашей продукции - основные составляющие стратегии реализации здорового питания, которую мы активно продвигаем, - сообщила главный технолог АО «Молоко» Татьяна Березина. - Это касается как сырья, которое поступает на молочный завод, так и той продукции, которая попадает на стол нижегородцам. Налажена система производственного контроля, но в обязательном порядке мы подтверждаем качество молока, сливок, масла сливочного и другой продукции в независимой лаборатории Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний Нижегородской области. Если ГОСТ - то только ГОСТ, ничего более.

- Число участников НСС растет. Это говорит о том, что проект актуален как среди производителей, так и среди потребителей, - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. - В большинстве своем это пищевая продукция. На сегодняшний день в реестре товаров НСС 1832 позиции. И это товары, за качество которых Росстандарт может поручиться.

Напомним, Национальная система сертификации (НСС) - система добровольной проверки продукции товаропроизводителей на соответствие требованиям ГОСТ. Стать участником НСС просто: нужно подать заявку на сайте Нижегородского ЦСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU