2019-06-13T12:38:06+03:00
Общество

Сверхмарафон «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!» пройдет в Нижегородской области

Он стартует 18 июня в Вачском районе
Валерия ГРОМОВА
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Вчера, 12 июня 2019 года, в Москве стартовал традиционный детско-юношеский легкоатлетический сверхмарафон «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!». За четырнадцать дней команда, состоящая из 30 юных спортсменов, в возрасте от 10 до 16 лет, и 10 тренеров, эстафетным способом преодолеют дистанцию протяженностью более 1200 километров.

В Нижегородской области сверхмарафон начнется 18 июня. Участники будут стартовать из Вачского района, сообщает пресс-служба облправительства. Далее они проследуют по маршруту Верхополье – Таремское – ПавловоВорсмаБогородск, а 19 числа побегут в Нижнем Новгороде. 20 июня сверхмарафон продолжится по маршруту деревня Минино – Городец.

Напомним, организаторами мероприятия выступает Московская областная общественная организация «Сверхмарафонцы – за здоровый образ жизни» при поддержке и участии ГУНК МВД России. Марафон приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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