2019-06-13T10:28:00+03:00
Общество

ГУ МВД по Нижегородской области возглавил Юрий Арсентьев

Соответствующий указ был подписан 6 июня
Валерия ГРОМОВА
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Пост главы ГУ МВД России по Нижегородской области занял Юрий Арсентьев. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства. Указ о его назначении был подписан 6 июня 2019 года.

Ранее генерал-майор полиции Арсентьев с 2013 года занимал должность главы министерства внутренних дел по Республике Мордовия. Он является кандидатом юридических наук. Награжден ведомственными и государственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Напомним, в начале весны в нижегородских телеграмм-каналах появилась информация об уходе Юрия Кулика с поста главы ГУ МВД по Нижегородской области. Однако в областном главке эту информацию «Комсомолке» тогда не подтвердили. Через месяц, 3 апреля, стало известно, что Кулик действительно был освобожден с занимаемой должности. Его обязанности в течение двух месяцев исполнял его заместитель Сергей Камышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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