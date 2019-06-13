ГУ МВД по Нижегородской области возглавил Юрий Арсентьев

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-13T10:28:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Пост главы ГУ МВД России по Нижегородской области занял Юрий Арсентьев. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства. Указ о его назначении был подписан 6 июня 2019 года.

Ранее генерал-майор полиции Арсентьев с 2013 года занимал должность главы министерства внутренних дел по Республике Мордовия. Он является кандидатом юридических наук. Награжден ведомственными и государственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Напомним, в начале весны в нижегородских телеграмм-каналах появилась информация об уходе Юрия Кулика с поста главы ГУ МВД по Нижегородской области. Однако в областном главке эту информацию «Комсомолке» тогда не подтвердили. Через месяц, 3 апреля, стало известно, что Кулик действительно был освобожден с занимаемой должности. Его обязанности в течение двух месяцев исполнял его заместитель Сергей Камышев.

ИСТОЧНИК KP.RU