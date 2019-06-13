Прокуратура выявила нарушения в работе детской спортшколы в Дзержинске

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-13T10:14:22+03:00

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Прокуратура Дзержинска провела проверку детского оздоровительного лагеря «Город спорта» при местной спортивной школе. Выяснилось, что организация «не в полном объеме выполнила требования действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей».

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области, сотрудники спортшколы не имеют документов, которые необходимы для трудоустройства, а уборщиками производственных и служебных помещений, занятых в производствах, цехах и участках с вредными условиями труда, а также уборкой туалетов занимаются несовершеннолетние.

В результате прокурор внес предостережение директору спортивной школы.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Нижнего Новгорода приостановил деятельность кафе-бара «Арго» на 90 суток. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания. Заведение находится на улице Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU