Названа причина пожара в Кстовской академии самбо

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-13T09:48:16+03:00

Из здания были эвакуированы более 400 человек

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Утром 12 июня 2019 года в Кстове загорелась академия самбо, расположенная на улице Зеленая. Более 400 человек пришлось срочно эвакуировать из здания. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около половины одиннадцатого. Очаг возгорания находился в купольной кровле помещения музея Спортивной школы олимпийского резерва по самбо. В результате ЧП пришлось эвакуировать в общей сложности 427 человек, в том числе 230 детей.

Погибших, к счастью, нет. Пострадавших тоже.

Огонь повредил кровлю здания на площади 100 квадратных метров. На место происшествия выезжали 37 спасателей и 14 машин специальной техники от ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU