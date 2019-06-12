Салют на День России 2019 в Нижнем Новгороде: во сколько начнется, где посмотреть

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-12T15:53:55+03:00

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Праздничный салют в честь Дня России 12 июня 2019 года в Нижнем Новгороде начнется ровно в 23:00. По традиции, фейерверк станет завершающим этапом всех торжественных мероприятий, которые проходят сегодня во всех районах Нижнего Новгорода. Главной площадкой праздника, как и всегда, стала площадь Минина и Пожарского.

Согласно данным программы праздничных мероприятий, салют будет длиться целых десять минут. Перед началом фейерверка нижегородцев будет ожидать десятиминутная программа 3D-мэппинг-шоу. До этого с 20:10 перед нижегородцами будет выступать Доминик Джокер, с 21:00 – Ирина Дубцова, а с 22:00 – Полина Гагарина.

Смотреть салют удобнее всего будет прямо на площади Минина и Пожарского. Кроме того, фейерверк должен быть хорошо виден с Нижневолжской набережной, площадей Горького, Сенной, Лядова, Свободы и Советской, а также улицы Рождественской.

ИСТОЧНИК KP.RU