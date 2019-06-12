Военный пенсионер зарезал оскорбившего его друга в Выксе

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-12T14:03:29+03:00

За это он предстанет перед судом

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В Выксе 62-летний пенсионер убил друга за то, что тот оскорбил его. Расследование уголовного дела в настоящее время завершилось. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла 9 июня 2018 года в квартире дома по улице Баумана в городе Выкса. В гости к обвиняемому в тот день пришел его друг. Мужчины выпили, после чего между ними возник конфликт. Гость начал оскорблять хозяина квартиры. Тогда пенсионер обиделся и схватился за нож.

- Мужчина нанес другу удар ножом по шее, от которого 43-летний потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемого заключили под домашний арест. Известно, что мужчина является военным пенсионером. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU