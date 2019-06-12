15-летний подросток утонул в пруду в Выксе

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-12T11:53:41+03:00

Тело юноши удалось найти лишь на следующий день

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15-летний подросток утонул, купаясь в Верхнем пруду городского пляжа в городе Выкса Нижегородской области. По данному факту следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, трагедия произошла еще в воскресенье, 9 июня 2019 года. Днем двое подростков отправились купаться на пруд. Ребята заплыли далеко от берега и в какой-то момент осознали, что самостоятельно вернуться обратно они уже не смогут. Они стали звать на помощь отдыхающих, находившихся на берегу. Трое мужчин бросились на помощь мальчикам, однако спасти удалось только одного.

Тело второго спасатели смогли найти лишь на следующий день. Как установили следователи, подростки находились на водоеме без сопровождения взрослых.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU