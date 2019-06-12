18-летний нижегородец угнал легковушку в Верхних Печерах

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-12T10:46:24+03:00

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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода полицейские раскрыли угон автомобиля отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что ранним утром 9 июня 2019 года неизвестный угнал машину, припаркованную возле одного из домов по улице Бринского. Вскоре похищенный автомобиль был обнаружен на территории одной из штрафстоянок в городе Кстово и возвращен законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре сотрудникам районного отдела полиции удалось установить личность злоумышленника, причастного к неправомерному завладению машиной. Им оказался 18-летний житель Нижегородского района, которому в настоящее время избирается мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU